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Алек Болдуин отдал свой телефон на проверку властям

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Американский актер Алек Болдуин отдал свой телефон властям в рамках расследования гибели оператора Галины Хатчинс в результате несчастного случая на съемках фильма «Ржавчина». Об этом рассказал адвокат актера Аарон Дайер в пятницу, 14 января.

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«Алек сегодня утром добровольно предоставил свой телефон властям, чтобы они могли завершить свое расследование. Но дело не в его телефоне, в нем нет ответов. Алек ни в чем не виноват», — передал слова Дайера телеканал NBC News.

Адвокат подчеркнул, что главный вопрос, на который необходим ответ, — как боевые патроны оказались на съемочной площадке.

21 октября Болдуин держал в руках антикварный револьвер во время генеральной репетиции вестерна на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Когда он выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.

2 декабря Болдуин в первом интервью после гибели оператора на съемочной площадке заявил, что не считает себя виновным, поскольку не нажимал на спусковой крючок револьвера, выстрел был самопроизвольным. По его словам, Хатчинс показывала, как следует направлять оружие, сам эпизод многократно репетировали, но никогда не требовалось нажатия на спусковой крючок.

17 декабря суд в округе Санта-Фе американского штата Нью-Мексико выдал полиции ордер на изучение информации с телефона актера. Правоохранители надеются найти в телефоне актера улики, которые помогут расследованию.

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