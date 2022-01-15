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Китай открыл железнодорожные перевозки для грузов из РФ

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Китай снял ограничения на железнодорожные перевозки из России. Об этом стало известно в пятницу, 14 января.

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Ранее запрет касался передачи всех грузов, кроме контейнерных.

«Мы получили официальное уведомление от Пекина, что китайские железные дороги с сегодняшнего дня снимают ограничения на прием грузов через железнодорожные погранпереходы. Они были введены в начале декабря 2021 года в рамках усиления мер по профилактике COVID-19 и контролю над эпидемиологической ситуацией», — рассказали в Telegram-канале РЖД.

Нововведения не будут касаться перевозок необработанной древесины, так как китайское правительство лимитировало поставки данного вида сырья с 1 января.

14 декабря из проекта доклада Минэнерго «О ситуации на рынке нефтепродуктов» на имя председателя правительства Михаила Мишустина стало известно, что Минэнерго считает необходимым выделить субсидии РЖД на возмещение недополученных расходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку ж/д транспортом моторного топлива для реализации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

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