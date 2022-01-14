Польская газовая компания заявила о подаче «Газпромом» иска по контрактам

Польская газовая компания PGNiG сообщила, что российская компания «Газпром» подала в арбитражный суд Стокгольма иск, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по ямальскому контракту. Об этом компания сообщила в пятницу, 14 января, на своем сайте.

«14 января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по ямальскому контракту», — говорится в сообщении.

Председатель правления PGNiG Павел Маевский подчеркнул, что польская сторона считает требование повышения контрактной цены «совершенно необоснованным» и готова продемонстрировать это в арбитражном суде.

«PGNiG продолжает действовать в направлении изменения ценовых условий поставок природного газа, реализуемых по ямальскому контракту. Следует отметить, что вышеупомянутые заявки «Газпрома» на пересмотр были поданы в ответ на запросы PGNiG о снижении контрактной цены от 1 ноября 2017 года и 1 ноября 2020 года, причем в условиях рекордно высоких цен на газ в Европе», — приводит слова Маевского пресс-служба PGNiG.

В «Газпром экспорт» подтвердили, что обратились в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту.

«Сегодня, 14 января 2022 года, ООО «Газпром экспорт» и ПАО «Газпром» инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО PGNiG от 1996 года», — цитирует пресс-службу «РИА Новости».

Ранее, 10 января, сообщалось, что «Газпром» на 55% сократил поставки газа в Европу через Украину за 1–9 января. По сравнению с предшествующими 10 днями декабря 2021 года объем среднесуточных поставок упал до 54 млн куб. м.

Эксперты связали снижение поставок с потеплением в Европе. Из-за этого у европейских потребителей появилась возможность резко сократить подъем газа из хранилищ, а в период с 30 декабря по 2 января закачка превышала отбор. Но к настоящему времени уровень европейских запасов топлива упал ниже 54%.

9 января «Известия» сообщали, что наступивший новый год преподнес Европе подарок в условиях газового кризиса: из-за аномально теплой погоды подешевел газ. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале года тестировали отметку $800 за 1 тыс. куб. м и на первой неделе января закрепились на уровне $1000. Эксперты напомнили, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Однако с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, говорили специалисты.

29 декабря глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужно подписание долгосрочных контрактов. Он рассказал, что у страны есть ресурсная база, которая позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей на топливо в любых объемах.

25 декабря представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на рынок Европы не соответствуют действительности. Кроме того, представитель «Газпрома» сообщил, что российская компания поставила в 2021 году в Германию 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

За день до этого в «Газпроме» сообщили, что Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от объема, который закачали за 2021 год. Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из европейских ПХГ за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно.