Голикова анонсировала выдачу российских ковид-сертификатов иностранцам

Иностранные граждане смогут сдать тест на антитела в России и получить ковид-сертификат на полгода. Об этом рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова в пятницу, 14 января.

«Если говорить о сроках, мы предполагаем, что изменения в постановления правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мне говорили, до 1 февраля», — сказала она на брифинге по ситуации с COVID-19, его запись опубликована на странице канала «Россия 24» в YouTube.

Поскольку взаимного признания сертификатов о вакцинации нет, российский сертификат смогут получить граждане, привившиеся иностранными вакцинами, добавила она.

Голикова также сообщила, что в России более 51% пожилых людей привились от коронавирусной инфекции. Всего полный курс вакцинации прошли 16,6 млн пожилых людей.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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