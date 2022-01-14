Три школы под Ульяновском задолжали 1,5 млн рублей поставщику продуктов

В Ульяновском районе три школы задолжали фирме 1,5 млн рублей за продукты питания. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки. Она показала, что предприниматель выполнил свои обязательства по поставке продуктов, однако соответствующая плата не производилась, пишет ulpravda.ru.

Прокурор потребовал от главы администрации района устранить нарушения. В отношении директоров школ были возбуждены дела об административном правонарушении.

«В результате задолженность по исполненным контрактам на сумму 1,4 млн рублей выплачена в полном объеме», — резюмировали в региональном надзорном ведомстве.