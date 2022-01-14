Обязательную прививку от COVID-19 отменили для оленеводов в ЯНАО

Власти Ямальского района пошли на встречу оленеводам и отменили запрет на выдачу бесплатных товарно-материальных ценностей непривитым от коронавируса. Вопрос, связанный с нарушением прав представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), в администрации муниципалитета был решен в кратчайшие сроки, отмечает «Ямал 1».

Товарно-материальные ценности, необходимые для проживания в тундре, предоставляются кочевникам, ведущим традиционный образ жизни. Однако получить их могли ямальцы только строго по предъявлению сертификата о вакцинации против COVID-19. Представители КМНС решили с этой проблемой обратиться к депутатам ямальского Заксобрания, но выяснилось, что местные власти пошли навстречу оленеводам и оперативно разрешили ситуацию, передает muksun.fm.

В Якутии за 2021 год поголовье оленей в хозяйствах увеличилось на 4,5 тыс. В следующем году на поддержку оленеводства выделят свыше 928 млн рублей, это на 15% больше уровня 2021-го. По программе «Молодой оленевод» выплаты в размере 1 млн рублей получили 20 жителей разных районов Якутии, в том числе арктических. Заместитель министра сельского хозяйства Прокопий Николаев отметил, что строятся оленеводческие базы, корали, закупается снегоходная и вездеходная техника. Отдельное внимание уделяется вопросам социальной защиты чумработниц.