В Томске установили 12 новых светофоров в 2021 году

На территории Томска в 2021 году появились 12 новых светофоров, в соответствии с ГОСТом необходимо установить еще 75. Об этом начальник ГИБДД региона Александр Золотарев рассказал журналистам на пресс-конференции в РИА «Томск» в пятницу, 14 января.

По его словам, новые светофоры установлены около школ и на многополосных дорогах. Согласно ГОСТу, регулирующие объекты должны быть установлены на всех переходах вблизи школ, на многополосных дорогах.

«Сколько их будет установлено фактически в 2022 году, не готов сказать. <…> Торги по выполнению работ будут проводиться в течение I квартала. Перечень работ, выполненных в 2021 году, показал, что финансирования не хватает на выполнение работ в полном объеме», — отметил глава ГИБДД.

Работы по установке светофоров, дорожных знаков, искусственных неровностей, нанесению разметки около соцобъектов ведутся по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства», которая синхронизирована с нацпроектом «Безопасные и качественные дороги».