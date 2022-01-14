Полковник СБУ перечислил условия для вступления Украины в НАТО

Украинский военный эксперт, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке в пятницу, 14 января, в эфире телеканала «Наш» назвал условия, при которых руководство НАТО рассмотрит вступление Украины в альянс.

«Первое — нужно находиться на европейском театре военных действий. Украина находится. Второе — вести политический диалог со странами НАТО, в том числе и с Венгрией, которая требует от Украины решить языковой вопрос. Третье — делает ли что-то наша страна для того, чтобы мы соответствовали стандартам или нет? Ничего не делает», — констатировал он.

В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса, а в 2019 году Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Ранее в этот день глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна полностью готова стать членом НАТО. По его словам, Киев планирует получить конкретные сроки по этому вопросу на будущем саммите НАТО, который пройдет летом в Мадриде.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 14 января, что Североатлантический альянс еще не установил сроки вступления Украины и Грузии в блок. Он также сообщил, что НАТО и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении сотрудничества в киберсфере, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносном ПО.

Также в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции отметил, что вступление Украины в НАТО, а также появление в Азовском море военных объектов и баз западных стран не устроят Москву и являются красными линиями. Министр подчеркнул, что Москва не приемлет появления альянса на границах с РФ, тем более при нынешнем политическом курсе Украины.