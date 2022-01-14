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Десяток новых школ планируют открыть в Калужской области к 2024 году

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В муниципалитетах Калужской области к 2024 году планируют открыть десять новых школ. Об этом губернатор Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале.

«Завершается первая рабочая неделя в этом году. Началась она с позитивного события: в Кондрово открылась новая школа. В этом году откроются еще две — в Медыни и Малоярославце. И дальше у нас большие планы: до 2024 года в регионе появится десять новых школ», — сообщил глава региона.

По его словам, в этом году без внимания не останутся и существующие школы. Из федерального бюджета на их капитальный ремонт выделят 408 млн рублей, еще 191 млн направят из региональной казны, пишет газета «Весть».

В общей сложности в 2022 году капремонт запланирован в десяти заведениях среднего образования, среди них школы-интернаты в различных районах области.

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