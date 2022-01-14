Пентагон заявил об отсутствии необходимости в горячей линии с РФ по Украине

Соединенные Штаты не видят необходимости в отдельной горячей линии с Россией по Украине. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу, 14 января.

«Линии для устранения конфликтных ситуаций с Россией на Украине у нас нет. У нас много линий связи с Россией, включая прямые контакты между военным руководством. Министр обороны говорил с Шойгу несколько дней назад, глава комитета начальников штабов генерал Милли много раз общался со своим коллегой. Так что я не думаю, что необходима отдельная горячая линия по Украине», — рассказал он на брифинге, запись выступления опубликована на сайте министерства.

Он добавил, что Пентагон пока не может с точностью сказать, кто стоит за кибератакой на сайты украинских министерств. На вопрос, является ли это провокацией со стороны России, он отвечать не стал.

На том же брифинге Кирби заявил, не предоставив доказательств, что у Пентагона есть свидетельства якобы подготовки Россией предлога для «вторжения на Украину». По его словам, «Россия активно работает над созданием предлога».