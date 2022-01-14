На Украине обвинили Россию в атаках на сайты правительства

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия виновна в кибератаках на сайты украинского правительства. Об этом он рассказал 14 января в эфире канала Sky News.

«Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами», — сказал Данилов.

Он отметил, что на 99,9% уверен в том, что именно российские хакеры осуществили кибератаку. Секретарь СНБО уточнил, что сообщения об атаках появились в российских СМИ через час после их совершения.

Ранее в этот день сайты нескольких украинских министерств подверглись атаке хакеров. В результате угрозы в адрес жителей Украины появились на сайтах МИДа, минобрнауки, министерства аграрной политики и продовольствия. В сообщениях утверждалось, будто вся личная информация жителей страны загружена в «общую сеть»,​​ и все данные на компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.

Позднее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что большинство украинских государственных сайтов восстановили работу после массовой кибератаки. По словам Ермака, Киев тесно сотрудничает по данному вопросу с США и Великобританией.

Также в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что организация подпишет с Украиной соглашение об усилении киберсотрудничества. Он осудил кибератаки на правительство Украины.

21 декабря американская газета New York Times сообщила, что Соединенные Штаты и Великобритания тайно отправили на Украину группу специалистов в области кибербезопасности. Как уточняется, Запад хочет помочь Киеву быть готовым к якобы готовящимся кибератакам.