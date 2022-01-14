Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Самарой

Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, погибли в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на трассе в Самарской области. Об этом сообщили в региональном МЧС в пятницу, 14 января.

Машины столкнулись в 19:00 (18:00 мск) на 1157-м км трассы М-5 «Урал» в Исаклинском районе.

«В результате ДТП, к сожалению, есть погибшие в автомобиле Lada Priora. Один пострадавший в тяжелом состоянии из «Приоры» доставлен в медучреждение. Пожарно-спасательные подразделения проводили деблокирование», — сообщили на сайте ведомства.

По предварительным данным, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом.

На месте погибли водитель, женщина и семилетняя девочка, 19-летняя девушка скончалась во время госпитализации. Пострадавшая — восьмилетняя девочка, она доставлена в больницу в тяжелом состоянии, дополняет «РИА Новости».

12 января в Самарской области при столкновении двух легковушек и грузовика погиб человек, еще четверо получили травмы. Водитель Lada при обгоне врезался во встречный Mercedes, после чего продолжил движение и столкнулся с грузовиком Iveco, двигавшимся попутно.