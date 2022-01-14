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Карантин по бешенству животных установили в двух селах Саратовской области

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В Балашовском и Новобурасском районах Саратовской области установлен карантин по бешенству животных. Соответствующие постановления губернатора опубликованы 14 января.

С 12 января карантин объявлен в селе Алмазово Балашовского района. Причиной стала зараженная бешенством куница. Ее умертвили на территории личного подсобного хозяйства на улице Кирова.

С того же дня карантин действует в поселке Белоярский Новобурасского района. Бешеная кошка пала на территории личного подсобного хозяйства на улице Ленина, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В населенных пунктах должны провести вакцинацию животных и выполнить подворовый обход с целью выявить больных особей.

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