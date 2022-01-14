Новое здание хирургического корпуса онкодиспансера возведут в Мурманске

В Мурманске возведут новое здание хирургического корпуса областного онкологического диспансера. О старте открытого конкурса на выполнение строительных работ сообщает региональный комитет по конкурентной политике.

Согласно проекту, в девятиэтажном здании разместят три онкологических отделения хирургических методов лечения, рассчитанных на 125 койко-мест. Также предусмотрены кабинеты терапевта и психолога, кабинет функциональной диагностики, отделение реанимации и интенсивной терапии на шесть коек, операционный блок и другие необходимые помещения.

Подрядчик должен возвести новый корпус и ввести его в эксплуатацию до июля 2024 года. Располагаться здание будет на месте снесенного роддома, уточняет ИА «Би-порт».

Максимальная стоимость контракта с исполнителем составит 1,8 млрд рублей. Итоговая стоимость работ может быть ниже.