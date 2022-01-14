Прямой эфир
Общество
Жителей столичного региона предупредили о похолодании
Мир
В Лондоне устроили массовые танцы в масках премьер-министра страны
Мир
Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии планов вступать в НАТО
Мир
Сенатор США представил проект санкций против российского руководства
Мир
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина
Экономика
Новак назвал стабильной ситуацию на российском топливном рынке
Общество
Власти России будут готовы выдавать COVID-сертификаты по антителам после 1 февраля
Мир
Боррель заявил о подготовке в ЕС новых санкций против России
Мир
В НАТО заявили о планах подписать с Украиной соглашение о киберсотрудничестве
Общество
Собянин заявил о доминировании штамма COVID-19 «Омикрон» в Москве

Новое здание хирургического корпуса онкодиспансера возведут в Мурманске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманске возведут новое здание хирургического корпуса областного онкологического диспансера. О старте открытого конкурса на выполнение строительных работ сообщает региональный комитет по конкурентной политике.

Согласно проекту, в девятиэтажном здании разместят три онкологических отделения хирургических методов лечения, рассчитанных на 125 койко-мест. Также предусмотрены кабинеты терапевта и психолога, кабинет функциональной диагностики, отделение реанимации и интенсивной терапии на шесть коек, операционный блок и другие необходимые помещения.

Подрядчик должен возвести новый корпус и ввести его в эксплуатацию до июля 2024 года. Располагаться здание будет на месте снесенного роддома, уточняет ИА «Би-порт».

Максимальная стоимость контракта с исполнителем составит 1,8 млрд рублей. Итоговая стоимость работ может быть ниже.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022