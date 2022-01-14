Россиянка погибла в ДТП на юге Турции

В городе Аланья на юге Турции погибла гражданка России в результате автокатастрофы. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

«Подтверждаем факт гибели. Погибла гражданка России, проживающая в Турции», — сообщили в генконсульстве ТАСС.

Накануне в местных СМИ Турции сообщили, что россиянка, управляя мотоциклом, столкнулась с грузовым автомобилем. По факту смертельного ДТП проводится расследование, водитель машины задержан.

21 июля 2021 года в Турции туристический джип с россиянами сорвался с обрыва. Авария произошла на горной дороге в местечке Акчаты (уезд Аланья). В результате ДТП погиб один иностранный гражданин, а девять человек, включая двоих россиян, пострадали. Они были госпитализированы в медучреждение.

В июне в страшном ДТП на трассе под Каиром тоже погибла россиянка. Кроме того, пострадали и семь граждан России. Авария произошла на трассе Каттамия – Айн-ас-Сохна, где легковая машина, нарушив скоростной режим, врезалась в туристический микроавтобус.