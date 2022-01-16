Ученые из Швейцарии установили связь между дневным сном и заболеваниями сердца

Специалисты из университетской клиники Лозанны (Швейцария) обнаружили связь между дневным сном и риском развития сердечных заболеваний. Результаты исследования ученых опубликовал журнал Focus.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 4,4 тыс. человек в возрасте от 35 до 75 лет. Они отмечали, как часто спят и какова продолжительность сна. Наблюдения велись в течение пяти лет.

Исследование показало, что у тех людей, что спали днем один-два раза в неделю, риск развития инсульта и инфаркта снижался на 48%. При этом те, кто спал днем каждый день, наоборот, имели более высокий риск сердечного приступа. Было отмечено, что продолжительность сна роли не играла.

При этом работа китайских ученых показала, что даже пятиминутный дневной сон оказывает положительное влияние на умственные способности пожилых людей. В исследовании поучаствовали около 2,2 тыс. человек старше 60 лет. Порядка 1,5 тыс. участников спали днем от пяти минут до двух часов, а остальные не ложились вообще. Оказалось, что дневной сон помогает пожилым людям более точно ориентироваться в пространстве, а также стимулирует речь и память.

2 декабря 2021 года руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин рассказал, почему длительный сон может быть поводом для беспокойства.

Он указал, что многие заболевания и нарушения сна приводят к увеличению его продолжительности. К таким болезням относятся апноэ сна, хроническая обструктивная болезнь легких, которая сопровождается избыточным накоплением углекислого газа в крови. Также причиной слишком долгого сна может быть нарколепсия — неврологическая патология, при которой люди могут спать по 12 и более часов в сутки, но при этом не высыпаться.