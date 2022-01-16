Прямой эфир
Мир
Около 210 тыс. японцев получили предписание об эвакуации из-за цунами
Мир
На Украине печатные СМИ перешли на украинский язык
Мир
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за угроз Трампу
Мир
ООН объявила о готовности помочь в связи с цунами у островов Тонга
Общество
Гинцбург заявил о начале испытаний нового препарата от коронавируса
Мир
Акция протеста против военного сотрудничества с США прошла в Словакии
Спорт
Российские фигуристки заняли весь пьедестал чемпионата Европы
Мир
Боррель и Блинкен обсудили по телефону РФ и договорились о координации
Общество
Краснокнижных уток-мандаринок заметили в Москве
Общество
Дед Мороз завершил путешествие на сказочном поезде по городам России

Ученые из Швейцарии установили связь между дневным сном и заболеваниями сердца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты из университетской клиники Лозанны (Швейцария) обнаружили связь между дневным сном и риском развития сердечных заболеваний. Результаты исследования ученых опубликовал журнал Focus.

Какие сны придут: как правильно выспаться за праздники
На алкоголь в этом деле лучше не полагаться

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 4,4 тыс. человек в возрасте от 35 до 75 лет. Они отмечали, как часто спят и какова продолжительность сна. Наблюдения велись в течение пяти лет.

Исследование показало, что у тех людей, что спали днем один-два раза в неделю, риск развития инсульта и инфаркта снижался на 48%. При этом те, кто спал днем каждый день, наоборот, имели более высокий риск сердечного приступа. Было отмечено, что продолжительность сна роли не играла.

При этом работа китайских ученых показала, что даже пятиминутный дневной сон оказывает положительное влияние на умственные способности пожилых людей. В исследовании поучаствовали около 2,2 тыс. человек старше 60 лет. Порядка 1,5 тыс. участников спали днем от пяти минут до двух часов, а остальные не ложились вообще. Оказалось, что дневной сон помогает пожилым людям более точно ориентироваться в пространстве, а также стимулирует речь и память.

2 декабря 2021 года руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин рассказал, почему длительный сон может быть поводом для беспокойства.

Он указал, что многие заболевания и нарушения сна приводят к увеличению его продолжительности. К таким болезням относятся апноэ сна, хроническая обструктивная болезнь легких, которая сопровождается избыточным накоплением углекислого газа в крови. Также причиной слишком долгого сна может быть нарколепсия — неврологическая патология, при которой люди могут спать по 12 и более часов в сутки, но при этом не высыпаться.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022