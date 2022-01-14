Движение на трассе Уфа–Оренбург полностью открыли в Башкирии

На территории Башкирии полностью открыли для движения трассу Р-240 Уфа–Оренбург. Временное ограничение сняли 14 января в 16:10.

Как сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на дорожные службы Уфы, проезд разрешен для всех видов транспорта. В их числе автобусы, такси и грузовики.

Ограничение на дороге действовало в связи с плохими погодными условиями.

12 января на Сахалине для движения пассажирских автобусов закрыли автодорогу Южно-Сахалинск — Холмск. Причина — ограниченная видимость и метель, а также предупреждение о чрезвычайных ситуациях.