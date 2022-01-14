Семь машин столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве

Семь автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает в пятницу, 14 января, РЕН ТВ.

Обстоятельства аварии выясняются, передает RT.

Ранее в этот день столичная Госавтоинспекция напомнила автомобилистам, что чрезмерная тонировка стекол увеличивает риски ДТП, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды.

В России, согласно требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, светопропускание ветровых стекол и стекол передних дверей должно быть не менее 70%.

Сейчас штраф за превышение норм тонировки стекол автомобиля составляет 500 рублей. При этом инспектор вправе потребовать от водителя удалить тонировку со стекол машины на месте. Если автомобилист это сделать не может, полицейские выдадут нарушителю требование, обязывающее устранить тонировку.

Если водитель проигнорировал данное требование, то в отношении него наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).

Подобное правонарушение предусматривает штраф в размере 2–4 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.