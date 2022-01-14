Новогодняя елка в Ростове-на-Дону упала из-за штормового ветра

В Ростове-на-Дону штормовой ветер снес главную новогоднюю елку города. Никто не пострадал, сообщили в мэрии города 14 января.

Дерево было установлено у парка имени Максима Горького.

«Глава администрации города Алексей Логвиненко поручил разобраться с произошедшим инцидентом и провести проверку в отношении поставщика», — сообщили в мэрии.

В конце ноября 2021 года в МЧС России поручили проверить надежность креплений всех новогодних елок. В ведомстве отмечали, что слабо укрепленная елка может травмировать людей. Случаи падения новогодних конструкций, по данным МЧС, зафиксированы во многих субъектах страны.

В декабре 2019 года из-за сильного ветра елки упали в Иваново и в Вологде. Зимой 2018-го в Барнауле также повалилась новогодняя елка. Однако отмечалось, что ветра в то время не было. Барнаульцы предполагают, что дерево упало из-за того, что его плохо закрепили.