Захарова оценила заявление США о связи россиянина с ракетной программой КНДР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 января назвала недопустимым заявление Госдепа о якобы «ключевой роли» роли россиянина Романа Алара и компании «Парсек» в поставке технологий для ракетной программы КНДР.

«Не утруждая себя доказательствами, США пытаются подменить выдумками действительные факты, разбрасываются надуманными и безосновательными обвинениями в том, что Россия содействует развитию северокорейской ракетно-ядерной программы», — отметила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Она уличила США в «сознательном искажении реальности ради поддержания высокого градуса антироссийской риторики».

«Российская сторона неизменно и последовательно привержена всем своим нераспространенческим обязательствам как по линии СБ ООН, так и в рамках международных и многосторонних инструментов, участником которых она является», — заключила Захарова.

О том, что США ввели санкции против компании «Парсек» и гражданина России Романа Алара за связи с Северной Кореей, стало известно 12 января.

10 декабря прошлого года минфин США ввел санкции за связи с КНР, Мьянмой, КНДР и Бангладеш в отношении некоторых организаций и 15 физлиц. Под повторные санкции попал и «Европейский институт ЮСТО» из Москвы.

В ноябре в США заявили, что они остаются привержены режиму санкций против КНДР , объясняя это полной денуклеаризации Корейского полуострова.

После того как КНДР заявила о создании ядерного оружия в феврале 2005 года, Совет Безопасности ООН в 2006-м принял резолюцию 1718, осудив данное испытание ядерного оружия. Решением СБ ООН было введено эмбарго на поставки КНДР материалов, оборудования и ряда вооружений, которые могли бы быть применены для развития ядерной программы страны. Последний раз Совбез ООН ужесточил санкции против ядерной программы КНДР в 2017 году.