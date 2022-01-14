В Совфеде оценили предложенный в США пакет санкций против России

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что американский сенатор Марко Рубио представил новый пакет санкции против России. Свое мнение по этой ситуации Пушков 14 января опубликовал в Telegram-канале.

«Соревнование у них там в сенате США — кто лучше санкции против России придумает. Похоже, только этим и заняты. Это уже третий законопроект о санкциях против России. Он вряд ли пройдет, ибо уже есть один, поддержанный демократами. А Рубио — республиканец. Поэтому для него это в основном пиар и, как выражаются сами американцы, posturing. Не более того», — написал Пушков.

Согласно законопроекту Рубио, в случае вторжения на Украину рестрикции коснутся российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, а также доступа страны к международной межбанковской системе SWIFT.

Оценивая законопроект, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов заявил, что документ о санкциях против России, представленный в конгрессе США, еще далек от утверждения, потому опасаться его не следует, так же как и принимать высказывания политика Владимира Жириновского за официальную позицию РФ.

12 января в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях в отношении России на случай эскалации конфликта на Украине. В частности, авторы документа предлагают запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, ввести ограничения против банковского сектора России и газопровода «Северный поток – 2».

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» Москвы делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

23 декабря во время пресс-конференции Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

В начале декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».