Врач рассказал об опасности повышенного уровня холестерина в организме

Холестерин может быть «плохим» и «хорошим» в зависимости от химического состава. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

«Плохой» холестерин провоцирует развитие атеросклероза, который портит артерии в головном мозге, сердце, кишечнике или в ногах. Все эти части тела могут очень сильно пострадать. А «хороший» холестерин, наоборот, препятствует развитию атеросклероза», — приводит слова Сапего радио Sputnik.

Врач добавил, что «плохой» холестерин проявляется только тогда, когда артерии уже серьезно пострадали от атеросклероза. Его симптомами могут также быть острая боль в груди и ногах, одышка и внезапная слабость.

Ксантелазма является внешним признаком повышения холестерина, который характерен в первую очередь для людей старшего возраста, отметил медик.

«Под кожей век появляются жироподобные желтоватые пятна. Это не микроскопические точки, а хорошо заметные пятна, похожие на потеки грима. В половине случаев ксантелазма указывает на высокий уровень холестерина в крови», — объяснил Сапего.

13 сентября эксперты медицинского учреждения Mayo Clinic рассказали, что признаком повышенного уровня холестерина в крови может являться внезапное онемение конечностей, а также слабость в руках или ногах. Ученые отметили, что высокий уровень холестерина у многих пациентов связан с питанием, в котором присутствует слишком много насыщенных жиров и трансжиров.

22 августа диетолог Дюрдане Кескинер порекомендовала пациентам с высоким уровнем холестерина скорректировать свой рацион, исключив из него твердые жиры, колбасные изделия и фастфуд. По словам эксперта, включение в рацион ряда продуктов, таких как грейпфруты, яблоки, груши, оливковое масло и чаи, способно бороться с повышенным холестерином.