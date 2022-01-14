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Более 50% пожилых людей в России сделали прививку от COVID-19

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В России более 51% пожилых людей привились от коронавирусной инфекции. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила на брифинге по ситуации с COVID-19 в пятницу, 14 января.

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«Хочу отдельно отметить граждан пожилого возраста, которые по-прежнему находятся в рисковой категории. Из них на сегодняшний день вакцинировано 51,5%», — сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что полный курс вакцинации прошли 16,6 млн пожилых людей, передает агентство городских новостей «Москва».

Также Голикова сообщила, что в России выявлено 783 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Больше половины из них приходится на Москву.

Она уточнила, что число случаев «Омикрона» в России с 10 января выросло в два раза. Она прогнозирует, что этот штамм вытеснит «Дельта»-вариант COVID-19.

Также в пятницу Голикова заявила, что проект новых мер против COVID-19 будет обсуждаться во вторник, 18 января, после чего о нем доложат президенту РФ Владимиру Путину.

Вице-премьер уточнила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан, отметила вице-премьер.

Голикова отметила, что заболеваемость COVID-19 в России за прошедшие пять дней выросла на 20,2%. Она добавила, что ситуация с коронавирусом ухудшилась в восьми российских регионах, в девяти субъектах Федерации наблюдается улучшение статистики по COVID-19, передает RT. Она также рассказала, что суточный прирост случаев заболевания COVID-19 достиг 23,8 тыс. на фоне распространения штамма «Омикрон».

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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