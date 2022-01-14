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Кремль назвал голословными новые публикации о якобы подготовке РФ провокации в Донбассе

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Очередные публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе носят голословный характер. Об этом в пятницу, 14 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подкреплены», — приводит его слова ТАСС.

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Ранее в этот день американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из США сообщил, что Россия якобы подготовила оперативную группу для операции на юго-востоке Украины. При этом вторжение РФ в страну якобы планируется в промежутке между серединой января и серединой февраля.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военнослужащих «не является критичной», а сама РФ «вообще не готова сейчас к наступлению».

25 декабря Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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