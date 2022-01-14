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В Госдуме оценили разработку в ЕС новых санкций против России

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель своими заявлениями о разработке Евросоюзом (ЕС) новых антироссийских санкций пытается создать вокруг России негативную повестку. Такое мнение в пятницу, 14 января, в разговоре с «Известиями» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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Журова отметила, что пока Боррель высказал только намерение ввести новые санкции.

«Каждый сейчас так или иначе говорит о неких намерениях. Санкции же тоже звучали со стороны Америки исключительно в том контексте, что если, в сослагательном наклонении, если случатся какие-то ситуации на Украине и Россия проявит агрессию, то тогда уже будут перечислены некие санкции», — рассказала Журова.

Первый зампред ГД по международным делам добавила, что о санкциях говорят «на всякий случай». Также она считает, что распространением подобной информации у граждан других стран пытаются создать «искусственное мнение о враге в лице России».

«Еще бывает так, что Америка сама не принимает [санкции], потому что у них принятие таких документов — это более сложный процесс, чем в Европе. А Европа репетирует. Такое тоже случалось неоднократно, даже по личностям. Америка не включает [в санкционные списки], а Европа включает», — сказала Журова.

Она также отметила, что западных партнеров раздражает то, что при вводе санкций Россия начинает мобилизовать ресурсы и развиваться.

Ранее в этот день Боррель заявил, что ЕС продолжит готовить новые санкции против России в координации с партнерами.

Комментируя это заявление, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Известиям», что попытки запугать Россию подготовкой очередных санкций обречены на провал.

Днем ранее ЕС официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года.

17 декабря лидеры стран — членов Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Кроме того, он добавил, что Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году присоединился к России по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.

Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего, Европейский союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

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