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Свыше 1,5 млрд рублей направят на борьбу с лесными пожарами в Приангарье

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В 2022 году Иркутская область направит больше 1,5 млрд рублей на мероприятия против лесных пожаров. Регион закупит 66 единиц лесопожарной техники. Об этом сообщил министр лесного комплекса Приангарья Владимир Читоркин.

Иркутская база авиационной охраны лесов заключила договоры на общий объем налета 6,15 тыс. часов. Из них 5,1 тыс. часов потребуются для мониторинга ситуации в лесах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

С 10 января ведется прием парашютистов-десантников пожарной службы на работу. Общая численность службы составит 440 человек, принято 40 человек. Кроме того, принято решение об увеличении авиапатрулирования. Количество авиационных маршрутов увеличили с 15 до 20. Обновление маршрутов значительно повысит оперативность реагирования на пожары и перераспределения сил и средств для их тушения. На севере Приангарья ведется восстановление четырех авиаотделений.

Иркутской области компенсируют затраты на тушение лесных пожаров в размере 506 млн рублей. Средства поступят из резервного фонда правительства РФ.

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