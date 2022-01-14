Двое мужчин погибли при пожаре в Тверской области

В Осташковском горокруге Тверской области при пожаре погибли двое мужчин. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Пожар произошел 14 января в населенном пункте Сиговка. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни. Дом был уничтожен огнем полностью, пишут «Тверские ведомости».

На месте работали следователь и криминалист. Обстоятельства случившегося устанавливаются, назначен ряд экспертиз.

Межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

13 января три человека погибли и еще четверо пострадали в результате возгорания дома в Липецке. Пожарные устанавливают причины горения.