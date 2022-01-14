Больше 130 незаконных объектов снесли в центре Красноярска в 2021 году

В Центральном районе Красноярска ликвидировали 131 незаконный объект в 2021 году. Речь идет о сараях, контейнерах и торговых точках.

По данным мэрии, количество ликвидированных объектов выросло по сравнению с 2020 годом почти вдвое. Около 50 сооружений выявлено на острове Молокова. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В 99 случаях собственники самостоятельно разобрали объекты по предписанию властей. 32 сооружения ликвидированы в принудительном порядке.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в течение двух лет планируют капитально отремонтировать 33 школы. Работы в 31 учреждении стартуют уже в 2022 году.