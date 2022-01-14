Власти России будут готовы выдавать COVID-сертификаты по антителам после 1 февраля

Российские власти будут готовы после 1 февраля выдавать гражданам COVID-сертификаты по результатам теста на антитела. Об этом в пятницу, 14 января, в ходе брифинга сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Если говорить о сроках, мы предполагаем, что изменения в постановления правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мне говорили, до 1 февраля», — заявила Голикова.

Она добавила, что иностранцы или россияне, привитые зарубежными вакцинами, также смогут получить в РФ сертификат на полгода, имея антитела.

«Что касается иностранных граждан, поскольку пока у нас нет взаимного признания сертификатов вакцинации, но такую работу мы ведем с иностранными государствами, либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в РФ, также пройти тест на антитела и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев», — заключила вице-премьер.

14 декабря врач, профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус оценил идею выдачи сертификатов о перенесенном COVID-19 по уровню антител. По его словам, главной проблемой является вопрос о том, сколько надо иметь антител, чтобы считать, что человек обладает иммунитетом.

О том, что гражданам, по которым в базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год, днем ранее рассказала Голикова во время заседания фракции «Единой России».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.