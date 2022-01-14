Крещенские купания организуют в 11 муниципалитетах Якутии

На Крещение в Якутии организуют 11 купелей и девять прорубей для забора воды. Их подготовят с учетом санитарных норм и действующих ограничений по коронавирусу.

Купели и проруби появятся в десяти районах Якутии, а также в Якутске. Крещенские купания намечены на 18 и 19 января. Первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников уже проверил Якутскую территориальную подсистему РСЧС для функционирования в режиме повышенной готовности. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Для обеспечения безопасности граждан возле купелей организуют дежурство сотрудников МЧС, МВД и скорой помощи. На посты безопасности выйдут 282 человека и 62 единицы техники.

Садовников дал поручение уделить особое внимание соблюдению ограничений по коронавирусу, обеспечить достаточную дистанцию между участниками купаний.

В Якутске купель традиционно будет организована на территории Зеленого луга.