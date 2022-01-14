Прямой эфир
Экономика
Курс евро превысил 88 рублей впервые с июля 2021 года
Мир
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина
Экономика
Новак спрогнозировал рост энергопотребления в мире в ближайшие 15–20 лет
Спорт
Женская сборная РФ по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира
Мир
В Польше произошла масштабная утечка данных вооруженных сил
Общество
Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в РФ
Мир
Боррель заявил о подготовке в ЕС новых санкций против России
Мир
В НАТО заявили о планах подписать с Украиной соглашение о киберсотрудничестве
Общество
Собянин заявил о доминировании штамма COVID-19 «Омикрон» в Москве
Мир
Глава офиса Зеленского заявил о полной готовности Украины вступить в НАТО

В Совфеде ответили на заявление Борреля о подготовке ЕС новых санкций против РФ

Сенатор Джабаров ответил на заявление Борреля о подготовке ЕС новых санкций против России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки запугать Россию подготовкой очередных санкций обречены на провал. Об этом в пятницу, 14 января, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Мерное время: новые санкции против США перенесут на 2022 год
С чем может быть связано промедление в проработке закона о недружественных действиях

«Боррель как глава евродипломатии ничего не решает, это назначаемая должность. <…> Да пусть разрабатывают всё что хотят, только как Европа без России обойдется? Они это еще не очень, по-моему, представляют. Поэтому я думаю, что здесь попытки запугать Россию санкциями или сверхсанкциями обречены на провал. А Боррель останется в памяти как человек, который никогда не имел своего мнения», — подчеркнул он.

Ранее в этот день глава дипломатии ЕС объявил о том, что Евросоюз продолжит готовить новые санкции в отношении РФ в координации с партнерами. При этом накануне ЕС официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года.

17 декабря лидеры стран — членов Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Кроме того, он добавил, что Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен выразила сожаление в связи с продлением санкций, отметив, что это не только наносит ущерб экономике, но и не способствует развитию дружеских отношений Германии и РФ.

За день до этого Европарламент на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины. За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69, воздержались 54.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году присоединился к России по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.

Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего, Европейский союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022