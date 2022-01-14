В Совфеде ответили на заявление Борреля о подготовке ЕС новых санкций против РФ

Попытки запугать Россию подготовкой очередных санкций обречены на провал. Об этом в пятницу, 14 января, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Боррель как глава евродипломатии ничего не решает, это назначаемая должность. <…> Да пусть разрабатывают всё что хотят, только как Европа без России обойдется? Они это еще не очень, по-моему, представляют. Поэтому я думаю, что здесь попытки запугать Россию санкциями или сверхсанкциями обречены на провал. А Боррель останется в памяти как человек, который никогда не имел своего мнения», — подчеркнул он.

Ранее в этот день глава дипломатии ЕС объявил о том, что Евросоюз продолжит готовить новые санкции в отношении РФ в координации с партнерами. При этом накануне ЕС официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года.

17 декабря лидеры стран — членов Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Кроме того, он добавил, что Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен выразила сожаление в связи с продлением санкций, отметив, что это не только наносит ущерб экономике, но и не способствует развитию дружеских отношений Германии и РФ.

За день до этого Европарламент на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины. За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69, воздержались 54.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году присоединился к России по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.

Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего, Европейский союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.