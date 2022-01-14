Свалку литиевых батарей обнаружили в «Птичьей гавани» в Иркутске

Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения несанкционированной свалки литий-ионных батарей на особо охраняемой природной территории «Птичья гавань» в Иркутске. После вывоза батарей участок очистят, чтобы предотвратить попадание химикатов в почву и водоем.

Сообщение о свалке поступило от жителей Иркутска. По данным правоохранительных органов, неизвестные лица выгрузили коробки с батареями. По данным администрации города, опасные отходы транспортированы до места временного хранения в компанию, имеющую лицензию на соответствующую работу. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

К проверке по факту организации незаконной свалки привлекли сотрудников Росреестра, Росприроднадзора, а также полиции. На территории «Птичьей гавани» действует режим повышенной готовности.