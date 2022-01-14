Два человека пострадали от отравления угарным газом в Павлове

В Павлове Нижегородской области в результате отравления угарным газом пострадали два человека. Соответствующую информацию ИА «НьюсНН» подтвердили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, пострадавших обнаружили 14 января в частном доме на улице Щорса. Ими оказались ребенок и взрослый. Людей госпитализировали в медучреждение с признаками отравления.

По факту произошедшего следственное управление СК организовало проверку. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

10 января в Волжском районе Саратова от отравления угарным газом в бане погибли 84-летний мужчина и 83-летняя женщина. Тела супругов обнаружила их 58-летняя дочь.