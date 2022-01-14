Почти 90 ледовых переправ открыли в Красноярском крае за два дня

В Красноярском крае за двое суток открыли 89 ледовых переправ. Все зимние дороги отвечают нормам безопасности.

Переправы открылись на территории Эвенкийского района. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. В общей сложности в Красноярском крае действуют 102 ледовые переправы в Мотыгинском, Эвенкийском, Боготольском, Бирилюсском, Ермаковском, Каратузском, Большеулуйском районах, а также на Таймыре.

Сотрудники МЧС напоминают, что пересечение рек по льду допустимо только в разрешенных местах. При движении по переправе водители должны соблюдать меры безопасности и выполнять требования информационных знаков. Кроме того, необходимо учитывать грузоподъемность переправ.

При проезде переправы двери автомобиля должны быть разблокированы, водители и пассажиры должны отстегивать ремни безопасности.

До конца сезона в регионе откроется еще 27 переправ.