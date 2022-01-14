Глава офиса Зеленского заявил о полной готовности Украины вступить в НАТО

Украина полностью готова стать членом НАТО, заявил в пятницу, 14 января, глава офиса президента страны Андрей Ермак во время дискуссии в Атлантическом совете.

«Я думаю, сейчас время, когда надо быть очень честными, транспарентными относительно перспектив Украины в НАТО. В течение определенного периода Украина показала свою принципиальность, что мы абсолютно готовы быть членом НАТО», — сказал он.

По словам Ермака, Украина планирует получить конкретные сроки по этому вопросу на будущем саммите НАТО, который пройдет летом в Мадриде.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 14 января, что Североатлантический альянс еще не установил сроки вступления Украины и Грузии в блок. Он также сообщил, что НАТО и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении сотрудничества в киберсфере, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносном ПО.

Этим же днем Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием главы РФ Владимира Путина.