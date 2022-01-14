Попова рассказала об инкубационном периоде у «Омикрона»

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова 14 января рассказала, что инкубационный период у «Омикрона» составляет от двух до пяти дней. При этом человек, встретившийся с этим штаммом коронавируса, становится заразным уже в первые сутки.

«Если раньше мы говорили о том, что средний инкубационный период — 6–8 дней, то сегодня инкубационный период составляет от двух до пяти дней, то есть распространение идет гораздо быстрее. Это подтверждают наши коллеги в других странах, которые раньше встретились с массовым распространением этого вируса, и они говорят, что его контагиозность выросла, по их мнению, от трех до семи раз. То есть он значительно быстрее распространяется», — заявила Попова на брифинге.

Попова уточнила, что «Омикрон»-штамм очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей. По ее словам, заразность данного варианта COVID-19 в 3–7 раз выше в сравнении с другими штаммами.

«У людей, которые переболели уже или которые привиты, что очень важно, и привиты правильно, по полной схеме, у них развитие заболевания заканчивается симптомами легкого ОРЗ — острого респираторного заболевания или очень легкого течения гриппа», — добавила Попова.

При этом Попова подчеркнула, что все меры по борьбе с коронавирусом актуальны и против «Омикрона», их следует продолжать использовать.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что суточный прирост случаев заболевания COVID-19 достиг 23,8 тыс. на фоне распространения штамма «Омикрон».

Вице-премьер отметила, что на этой неделе докладывала президенту России Владимиру Путину о ситуации с распространением нового штамма. В ходе совещания с российским лидером она указывала на высокую контагиозность штамма, а также на то, что на территории страны начали проявляться «тревожные тенденции».

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Он отметил, что по сравнению со штаммом «Дельта» у «Омикрона» значительно меньше инкубационный период. Также он намного эффективнее распространяется.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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