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В ОНК сообщили об условиях содержания в СИЗО генерала Кобана

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Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан содержится в шестиместной камере СИЗО «Матросская Тишина». Об этом в пятницу, 14 января, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи.

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По его словам, на момент проверки сам генерал был на суде по продлению ареста, но члены ОНК осмотрели камеру, в которой он содержится.

«Это шестиместная камера, среди его соседей двое обвиняются в мошенничестве, один в растрате, еще один — в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, и еще среди сокамерников генерала водитель бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки от владельца фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, а водитель проходит по делу как посредник», — сказал Хуруджи в беседе с RT.

По словам правозащитника, Кобан находится в СИЗО с 7 декабря 2021 года. Он добавил, что в камере есть телевизор, холодильник, а соседи генерала не высказали претензий к условиям содержания.

Ранее в этот день арестованный по подозрению в коррупции начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан был снят с должности.

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Кобана подозревают в получении взятки в 5 млн рублей, сообщается на сайте aif.ru.

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