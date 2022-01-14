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Общественные обсуждения генплана проведут в Липецке

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В Липецке начинаются общественные обсуждения генерального плана. Экспозицию, по материалам которой горожане смогут внести замечания и предложения, 21 января разместят на сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры, а также в фойе здания по адресу: Театральная, 1.

«Документ предлагает отойти от идеи расширения Липецка. Город предлагается развивать в существующих границах», — цитирует GOROD48 руководителя областного управления строительства и архитектуры Антона Болгова.

В частности, планируется создание развязок, строительство дорог в Елецком микрорайоне, реконструкция улицы Студёновской и Грязинского шоссе, возведение двух переездов через железнодорожные пути. Генплан предусматривает ревитализацию реки Липовка.

Как отмечает Lipetskmedia, в Липецке завершились общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания микрорайона Европейский, а также по 11 объектам по проектам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и по предоставлению разрешений на отклонение от параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

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