Пропавшего в Казани 10-летнего школьника нашли живым

В Казани нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика. Сейчас его сопровождают сотрудники полиции. Об этом в пятницу, 14 января, говорится в сообщении мэрии города в Telegram-канале.

«Спасибо всем, особенно волонтерам, кто участвовал в поисках», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ребенка обнаружили рядом с одним из торговых центров города.

Мальчик не вернулся домой после школы 13 января. Поиском ребенка занимались полицейские, а также волонтеры организации «Лиза Алерт». Сообщалось, что ранее ребенок уже уходил из дома.

14 января в управлении МВД РФ по Волгоградской области сообщили, что в Камышинском районе региона второй день ведутся поиски 15-летней девочки.

Жительница села Чухонастовка рассказала правоохранителям, что ее внучка ушла утром в школу и не вернулась домой. На поиски девочки направился весь личный состав местной полиции, сотрудники МЧС и местной администрации, а также волонтеры.