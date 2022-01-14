Опасные для здоровья продукты поставляли в детсады и школы Оренбуржья

В детские сады и школы Оренбургской области поставляли небезопасную для здоровья детей продукцию. К такому выводу пришли сотрудники правоохранительных органов в результате проверки.

Правоохранители проводили оперативно-следственные мероприятия в детских садах и школах в октябре 2021 года. Об этом пишет портал 56orb.ru. Оказалось, что поставщик, с которым у образовательных учреждений был заключен контракт на поставку питания, решил сэкономить: закупил низкокачественную молочку и длительное время поставлял ее в школы и сады как товар, отвечающий требованиям. При этом в сообщении пресс-службы УМВД отмечается: «Руководители учреждений были введены в заблуждение относительно предмета поставок».

Экспертиза показала, что молочные продукты, в том числе сливочное масло, представляли угрозу здоровью детей. Во всех образцах обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Также молочка была фальсифицированной — молочные жиры были подменены жирами растительного происхождения, передает РИА «Оренбуржье».

Полицейские задержали одного из участников преступной группы, который имеет отношение к руководству организациями, закупающими спреды. Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве.