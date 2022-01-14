Боррель заявил о подготовке в ЕС новых санкций против России

Евросоюз (ЕС) продолжит готовить новые санкции против России в координации с партнерами. Об этом 14 января заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«ЕС продолжит подготовку новых санкций против России в тесном взаимодействии с иностранными партнерами. Мы усилим координацию с США, НАТО и с партнерами внутри ОБСЕ», — сказал Боррель на пресс-конференции.

Днем ранее ЕС официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года.

Ранее, 17 декабря, лидеры стран — членов Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Кроме того, он добавил, что Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

В тот же день депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен выразила сожаление в связи с продлением санкций, отметив, что это не только наносит ущерб экономике, но и не способствует развитию дружеских отношений Германии и РФ.

За день до этого Европарламент на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины. За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69, воздержались 54.

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, продление рестрикций — рутинная процедура, которая повторяется каждые полгода. Она, по его мнению, не прекратится, пока не будут нормализованы отношения.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году присоединился к России по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.

Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего Европейский союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.