Рабочий погиб при валке леса в Сыктывдине

В Сыктывдине (Республика Коми) работник лесничества получил смертельную травму при валке леса. О произошедшем в государственную инспекцию труда Коми поступило сообщение от ИП «Чернов».

По словам работодателя, 12 января на территории 74-го квартала Чернамского лесничества мужчина получил травму при валке леса. Он погиб, пишет ИА «Комиинформ».

Для расследования несчастного случая будет организована комиссия. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В сентябре 2021 года упавшее дерево насмерть придавило рабочего в Самарской области. Погибший состоял в должности охранника в организации, основным направлением деятельности которой является вырубка леса. В обязанности мужчины входила охрана поваленных деревьев и их распил