Места концентрации ДТП определили в Тюменской области

В 2021 году на дорогах Тюменской области зарегистрировано семь мест, где особенно часто фиксируются ДТП. Стоит отметить, что в 2020 году таких точек было на три больше.

По информации управления ГИБДД по региону, на участке от 193 км 450 м до 193 км 600 м дороги Р-254 произошло шесть ДТП, в которых пострадали 12 человек. Еще одним местом концентрации аварий является участок трассы Екатеринбург–Тюмень (319 км — 320 км), где зарегистрировано пять дорожных происшествий с пятью пострадавшими. Еще три ДТП произошло на дороге Р-402 и Р-404, портал «Наш город». Самым аварийным участком Тюмени назван перекресток Профсоюзная — Республики.

В конце декабря в Исетский районный суд поступили материалы дела в отношении водителя иномарки, ставшего виновником аварии с тяжкими последствиями. В результате ДТП пять человек получили тяжелые травмы. Инцидент произошел 25 декабря 2020 года на 134-м км автодороги Курган–Тюмень. Водитель автомобиля марки Hyundai выехал на встречную полосу, по которой двигался автомобиль УАЗ. Не снижая скорости, он продолжил обгон, вывернул на левую обочину, где машины столкнулись. В результате аварии пострадали четыре пассажира иномарки и пассажир УАЗ.