Инфекционист рассказал об особенностях штамма «Омикрон»

Штамм «Омикрон» заразнее других вариантов коронавируса. Об этом в пятницу, 14 января, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Чуланов заявил, что угрозу данного штамма нельзя игнорировать. Он призвал граждан пройти вакцинацию от коронавируса и ревакцинироваться через полгода.

«Система здравоохранения научилась за двухлетний период довольно быстро масштабировать коечные мощности, регионы делают это очень хорошо. Но не нужно испытывать ее на прочность», — приводит РБК слова Чуланова.

Ранее в этот день стало известно, что более 700 образцов со штаммом «Омикрон» обнаружили в Москве с 20 декабря. Доля штамма составляет 41,7% среди всех проб.

Также в пятницу глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые препаратом «Спутник V», скорее всего, не заболеют COVID-19, вызванным штаммом «Омикрон». Он отметил, что сам был инфицирован этим вариантом коронавируса, но благодаря защите вакцины не болел.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, рассказала, что 14 января суточный прирост случаев заболевания COVID-19 достиг 23,8 тыс. на фоне распространения штамма «Омикрон».

Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 января поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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