Шестилетний ребенок скончался после нападения собаки в Тверской области

В Калининском районе Тверской области 14 января собака напала на шестилетнего ребенка, он скончался. По факту произошедшего прокуратура региона проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, мать ребенка занимается разведением собак. В ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетнего и органов профилактики. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурором Тверской области дано поручение прокурору Калининского района организовать самостоятельную проверку. Его и старшего помощника по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи направили на место происшествия для координации работы правоохранительных органов.

Ранее в январе в подмосковном городе Раменское собака породы алабай напала на вышедшего из подъезда дома ребенка и насмерть загрызла йоркширского терьера, которого вывели на прогулку.

29 декабря прошлого года в Якутске возбудили уголовное дело после смерти 53-летней женщины, на которую напала стая собак. После происшествия, 30 декабря, в городе был сформирован оперативный штаб по отлову безнадзорных собак с участием бригад ловцов и патрульных групп.