Значительное усиление ветра и лавинная опасность ожидаются на Кубани

МЧС предупредило жителей Краснодарского края о комплексе неблагоприятных погодных условий. Ветер усилится до 35 м/с, в горах Сочи ожидается лавинная опасность.

Согласно прогнозам, до конца суток 14 января и в первой половине дня 15 января в ряде районов ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможны ливни в сочетании с грозой и ветром до 20–25 м/с. На юго-западных притоках реки Кубань, реках черноморского побережья и на юго-востоке Краснодарского края уровень воды поднимется до неблагоприятных отметок. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

МЧС уточняет, что местами на Кубани, за исключением гор Сочи, скорость порывов ветра будет достигать 30–35 м/с. С вечера 14 января до вечера 18 января лавиноопасность ожидается в горах Сочи.

Ранее сообщалось, что 14 января в Москве был побит рекорд атмосферного давления 1948 года. В 12:00 на станции ВДНХ давление упало до 719,9 мм рт. ст. Предполагается, что до конца суток давление будет падать.