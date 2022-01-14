Лавров назвал «красной линией» появление западных баз на Азовском море

Появление баз НАТО и возведение других военных объектов на украинском побережье Азовского моря является «красной линией» для России, подобная ситуация Москву не устроит. Об этом в пятницу, 14 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море. Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна «красная линия», — сказал Лавров.

Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия считает неприемлемым появление альянса на своих границах, особенно с учетом нынешнего политического курса Украины.

«Всё, что делает Запад в плане накачивания [украинской] власти оружием, создает у нее искушение решить вопрос Донбасса силовым путем... Участие западных инструкторов в конфликте будет переходом всех «красных линий» и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО», — добавил министр.

Ранее в пятницу Лавров отметил, что есть основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с границами РФ под предлогом ситуации на Украине. Глава МИД РФ отметил, что Москва не угрожает Киеву и украинскому народу.

Кроме того, Лавров указал на то, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Как считает глава МИД России, «такому негативному развитию событий» в решающей степени способствует Запад.

Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов в беседе с «Известиями» оценил возможность наращивания сил НАТО у российских границ. По словам эксперта, все стороны понимают, что даже небольшая провокация может привести к очень серьезным последствиям. Напряженность и риски в регионе растут, и США не собираются их понижать, добавил Абзалов.

14 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. Он отметил, что каждое государство имеет право на выбор собственной дороги и решения относительно желания принадлежать к «военному союзу, которым является НАТО». При этом генсек выразил готовность НАТО на взаимный с Россией контроль над вооружениями, в том числе ядерными.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и отказаться от расширения. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза. Москва не раз указывала, что продвижение НАТО к российским границам является неприемлемым и несет угрозы РФ.