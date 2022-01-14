Прямой эфир
Экономика
Курс евро превысил 88 рублей впервые с июля 2021 года
Мир
Самолеты ВКС РФ доставили белорусских военных из сил ОДКБ в Минскую область
Мир
Алиев заявил о готовности Баку к сотрудничеству с Киевом во всех сферах
Экономика
Силуанов рассказал о прохождении пика инфляции в России
Мир
В Польше произошла масштабная утечка данных вооруженных сил
Политика
Путин назначил Грызлова послом РФ в Белоруссии
Мир
Янукович подал иск против Верховной рады
Мир
В НАТО заявили о планах подписать с Украиной соглашение о киберсотрудничестве
Общество
Собянин спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Общество
Москва начала усиление работы амбулаторной службы в связи с «Омикроном»

Магаданка лишилась свыше 800 тыс. рублей из-за интернет-мошенников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 45-летней женщины. Потерпевшая лишилась 821,5 тыс. рублей.

Эксперты рассказали о новых схемах мошенничества в России

По словам магаданки, она увидела рекламу с предложением дополнительного заработка на одном из сайтов. Женщина заполнила анкету и оставила свои контактные данные. В тот же день с ней связался мужчина, который представился консультантом. Он предложил завести женщине «инвестиционный счет», пишет ИА MagadanMedia.

Потерпевшая зачислила на счет крупную сумму, однако прибыль не получила. Тогда «консультант» предложил перевести еще 100 тыс. рублей в счет оплаты налога. Вывести средства из «личного кабинета» магаданка так и не смогла. Тогда она обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Полиция напоминает гражданам, что не стоит переводить собственные средства неизвестным людям.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022