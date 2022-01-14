Магаданка лишилась свыше 800 тыс. рублей из-за интернет-мошенников

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 45-летней женщины. Потерпевшая лишилась 821,5 тыс. рублей.

По словам магаданки, она увидела рекламу с предложением дополнительного заработка на одном из сайтов. Женщина заполнила анкету и оставила свои контактные данные. В тот же день с ней связался мужчина, который представился консультантом. Он предложил завести женщине «инвестиционный счет», пишет ИА MagadanMedia.

Потерпевшая зачислила на счет крупную сумму, однако прибыль не получила. Тогда «консультант» предложил перевести еще 100 тыс. рублей в счет оплаты налога. Вывести средства из «личного кабинета» магаданка так и не смогла. Тогда она обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Полиция напоминает гражданам, что не стоит переводить собственные средства неизвестным людям.