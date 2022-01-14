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Учительница рассказала о погибшей в ходе беспорядков в Казахстане россиянке

Учительница погибшей в ходе беспорядков в Казахстане россиянки рассказала о ней
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Погибшая в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана россиянка Мария Ким была отзывчивой и ответственной. Об этом рассказала 14 января учительница девушки Людмила Степанова.

О смерти 25-летней гражданки России ранее в пятницу сообщило посольство России в республике. Мать троих детей погибла 6 января в городе Тараз. Протестующие напали на россиянку, когда она выходила с работы, добавили в дипмиссии.

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«Мария моя ученица. Добрая, отзывчивая, ответственная девочка. Спортсменка. Умница в учебе. У нее папа из Казахстана, она уехала после школы к нему. Там училась, закончила учебу с красным дипломом. Там же познакомилась со своим мужем <...> Потом вроде ее бросил муж и не появлялся почти год до трагедии», — отметила Степанова в беседе с «Газетой.Ru».

При этом учительница добавила, что, по словам родственников Ким, в день трагедии девушка «шла с работы с тортиком в руках для детей, и не дошла 30 метров до дома».

Ранее в этот день корреспондент «Известий» из Алма-Аты сообщил, что в разбитых и сожженных во время беспорядков в Казахстане автомобилях до сих пор находят тела погибших. Он обратил внимание на то, что участники беспорядков в городе подожгли 30 автомобилей правоохранителей и две инкассаторские машины.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Президент также заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Спустя день генеральная прокуратура Казахстана сообщила о возбуждении 494 уголовных дел против участников беспорядков, 44 из них — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам.

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