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В Минобрнауки ответили на вопрос об использовании сертификатов вакцинации в вузах

Минобнауки России: применение сертификатов о вакцинации от COVID-19 в вузах не обсуждается
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Применение сертификатов о вакцинации от COVID-19 в вузах пока не обсуждается. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

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«Введение сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции для посещения вузов в качестве системной меры сегодня не обсуждается», — сообщили в ведомстве «РИА Новости».

Днем ранее заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев в кулуарах Гайдаровского форума рассказал, что в российских вузах вакцинацию от COVID-19 прошли порядка 50% студентов и более 90% преподавателей.

По его словам, в данном вопросе ситуация по учебным заведениям и регионам разная. При этом по всей стране фиксируется увеличение уровня вакцинации, указал замминистра.

Также Афанасьев уточнил, что в феврале Минобрнауки может подготовить обновленные рекомендации по организации учебного процесса в вузах страны.

В тот же день главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями» выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости. В этих условиях он призвал продолжать соблюдать ограничительные меры.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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